Giappone in delirio dopo la vittoria con la Spagna. E lo sfottò del tifoso diventa virale: «Dov'è Morata?»

Il Mondiale in Qatar non smette di regalare sorprese, ma soprattutto emozioni. E in girone di ferro come quello del Giappone nessuno si sarebbe mai aspettato che a farne le spese fossero Spagna e Germania. L'euforia nei pressi di Tokyo è alle stelle e anche chi ha avuto la possibilità di volare a Doha per assistere all'ultima impresa dei nipponici non si è certo risparmiato. Così nelle ultime ore un tifoso davvero scatenato è diventato virale sui social mentre sbeffeggia le furie rosse e l'ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata.

«Dov'è Morata?»

Dopo le prime tre partite del Mondiale, ecco il nuovo tormentone dei social network: «Where is Morata?». Il video del tifoso giapponese a fine partita è diventando subito virale facendo il giro del mondo. A postarlo un tifoso che indossa la maglia numero 11 del suo Giappone e che con tanta ironia sfotte le Furie Rosse e in particolare l'attaccante iberico. Pochi istanti prima c'era stato il triplice fischio che ha condannato la Spagna al secondo posto del girone, in favore di un Giappone capace di battere due corazzate del calcio mondiale che tutti davano già per qualificate. Un «accanimento» nei confronti della punta dell'Atletico Madrid dovuto anche e soprattutto alla rete del vantaggio iniziale che sembrava aver indirizzato la partita verso tutt'altro risultato.

Risate e flash

Il tifoso giapponese, nel breve filmato, è attorniato da persone che ridono e che scattano fotografie con i telefonini. La sua euforia è incontenibile e «tarantolato», il tifoso si domanda «Where is Morata?», cercando nelle sue e nelle tasche degli altri presenti. Senza trovarlo. Si ispira a un video uguale postato dai sauditi dopo la vittoria a sorpresa contro l'Argentina, in cui ci si domandava dove fosse Leo Messi. Un tormentone che, probabilmente, rivedremo presentarsi nel caso ci fossero altri risultati sorprendenti nel prosieguo della competizione iridata. Nel frattempo, però, a gioire è un Paese intero. Il Giappone si gode le grandi prestazioni messe in campo finora e sogna di impensierire le Nazionali che dovrà affrontare nei prossimi giorni.

