Gianluca Vialli e il tumore, la lotta continua: Natale in ospedale con moglie e sorella Mila

Gianluca Vialli continua la sua lotta al tumore. Con tanta sofferenza, ma anche con tanta determinazione cercherà di sconfiggere la malattia al pancreas, diagnosticata nel 2017, e che adesso è tornata a spaventare lui, la sua famiglia e tutto il mondo dello sport. Non è certo il Natale che si sarebbe aspettato di vivere, ma Gianluca potrà contare su parte della sua famiglia. Al suo fianco, infatti, oltre alla moglie Cathryn che è sempre con lui, ci sarà anche la sorella Mila partita oggi, 23 dicembre, da Cremona per raggiungere Londra.

Leggi anche > Gianluca Vialli, come sta: l'ex calciatore resta grave. La sorella e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale

Come sta

Il carcinoma che lo aveva tormentato già dal 2017 al 2019 è tornato a farsi vivo in autunno e i risultati della cura sperimentale alla quale l'ex campione si è sottoposto non sono stati, finora, quelli sperati. Proprio per questo, da qualche giorno è di nuovo ricoverato al Royal Marsden Hospital di Londra, la clinica che segue Gianluca Vialli dall'inizio della malattia. E, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi la visita della mamma del fratello Nino e dell'amico Massimo Mauro, ecco che le festività natalizie saranno in compagnia di moglie e sorella. Gianluca sta combattendo una nuova battaglia contro quel male perfido che finora non lo ha mai abbandonatodefinitivamente e che non vuole proprio consentire a lui e alla sua famiglia di vivere sereni.

Mai solo

Vicino a Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale, oltre al supporto fisico della famiglia e degli amici, ci sono anche milioni di persone. Le preghiere di tanti fan italiani e non solo, per tutte le emozioni che nel passato ha regalato grazie al pallone. In Italia soprattutto resta un idolo per gli amanti del calcio e una persona da ammirare per il suo impegno nel sociale. Gianluca può contare sull'aiuto prezioso della sua Cathryn che sta cercando di alleviare le sofferenze di questi giorni terribili che mai avrebbe voluto rivivere. Nella sua testa era cosciente del fatto che la battaglia al cancro avrebbe potuto essere lunga e faticosa e che, una volta scomparso nel 2019, avrebbe potuto ripresentarsi. Perché l'«ospite indesiderato» contro cui combatte, in realtà, si tratta di una neoplasia particolarmente aggressiva, ma in cuor suo continua a sperare che presto possa svanire definitivamente. La sua lotta continua, senza sosta. E tutti sono con il fiato sospeso per rivedere presto il Gianluca Vialli sorridente che è ancora nella mente di tutti, al fianco del ct e amico Roberto Mancini, dopo il trionfo a Euro 2020.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA