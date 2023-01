Vialli, il ricordo prima di Samp-Udinese. L'emozionante lettera di Lanna e gli ex compagni: «Sempre nel cuore»

Sampdoria-Udinese inizia nel nome di Gianluca Vialli. Prima delle emozioni del lunch match della 19esima giornata di Serie A è tempo, per la Genova blucerchiata e non solo, di emozionarsi nel ricordo del campione recentemente scomparso a causa del tumore al pancreas.

Gianluca Vialli, Genova gli dice addio: in cinquemila alla messa voluta dalla Samp

Il ricordo degli ex compagni

Al Ferraris di Genova, in attesa del fischio di inizio, a prendere la parola è stato il presidente della Samp, Marco Lanna. Di fronte a una curva gremita in lacrime e in compagnia degli ex compagni di squadra di quella Sampdoria, capace di vincere lo scudetto, il presidente, visibilmente emozionato ha letto una lettera indirizzata a Vialli, ricordato come uomo e sportivo. «Caro Gianluca, sono passati molti giorni. Ti abbiamo pensato tantissimo e non ci siamo rassegnati. Ti abbiamo cercato ovunque, nelle foto e nei filmati di quando indossavi con orgoglio e fierezza la nostra maglia. Quella che tu consideravi la maglia più bella del mondo. Abbiamo rivisto i tuoi gol, le tue acrobazie, la tua incredibile forza e abbiamo ricordato tutti insieme quale incredibile compagno di squadra ed esempio sei stato».

«Abbiamo riascoltato innumerevoli volte quelle parole emozionanti che hanno indelebilmente scritto il vero senso di appartenenza alla Sampdoria. Ti abbiamo ricercato nei tuoi scherzi e in tutte le risate che ci siamo fatti in ritiro. Ma anche nelle lacrime che abbiamo versato nelle giornate delle sconfitte che non sono comunque riuscite a lavare via le dolcissime sensazioni delle nostre vittorie. Ti abbiamo cercato nelle parole e nei gesti che ci hai regalato nel periodo della tua battaglia. Ci hai fatto capire quanto fosse importante per te proteggere la tua famiglia e i tuoi amici. Più importante di tutto il resto. Anche della tua salute. Nessun lamento, nessuna auto commiserazione, solo lezioni di vita che ci permetteranno di diventare persone migliori».

«Nel nostro cuore»

«Ti abbiamo cercato da tutte le parti - continua Lanna -, ma alla fine sappiamo che ti troveremo sempre nel nostro cuore. Da te abbiamo imparato molto come giocatori, ma soprattutto come uomini. Con te abbiamo reso indelebile il ricordo di un periodo bellissimo della nostra vita che non è solo il nostro, ma quello di tutti i sampdoriani. Noi siamo tutti qui nel tuo nome e nel nome della Sampdoria». E un applauso interminabile ha salutato il campione amato da tutti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA