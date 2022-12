Vialli, la mamma e il fratello rientrano a Cremona da Londra: l'ex calciatore resta ricoverato

Gianluca Vialli ricoverato a Londra in gravi condizioni. La mamma e uno dei fratelli, che erano partiti da Cremona per andarlo a trovare, sono rientrati martedì pomeriggio in Italia. Sulle condizioni dell'ex calciatore, che dal 2017 combatte con il tumore al pancreas, resta il riserbo assoluto.

Lavinia Marano morta dopo il parto, uccisa da emorragia per il cesareo: condannati 4 medici

Funerale Mihajlovic, la bara portata fuori dalla chiesa da amici ed ex compagni: ecco chi erano

Come sta Vialli

I famigliari di Vialli non rilasciano alcuna dichiarazione, mantenendo il riserbo che da sempre contraddistingue la famiglia dell'ex calciatore di Cremona, Sampdoria, Juventus e Chelsea oltre che della Nazionale. Di certo si sta sottoponendo a cure specifiche ed è un momento delicato ma Vialli sta combattendo, ancora una volta, con tutte le sue forze. Gli amici, tra cui il ct della Nazionale Roberto Mancini, si tengono in contatto costante per avere informazioni sulle condizioni dell'ex calciatore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA