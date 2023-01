Gianluca Vialli, il commovente omaggio dei tifosi del Chelsea a Stamford Bridge

di Redazione web

Gianluca Vialli è morto poche settimane fa a causa di un tumore al pancreas che l'ex giocatore non è riuscito a sconfiggere. I messaggi di cordoglio sono stati tantissimi e tutti i club in cui Vialli ha giocato lo hanno ricordato con tanto affetto, così come hanno fatto molti calciatori e colleghi. Oggi, domenica 15 gennaio, si è giocata Chelsea-Crystal Palace (match valevole per la 20esima giornata di Premier League), e i tifosi dei Blues hanno omaggiato Vialli.

Gianluca Vialli, Alba Parietti commossa a Verissimo: «Si è meritato tutto l'affetto che aveva»

Gianluca Vialli, la dottoressa Milanetto in sala operatoria: «Ricordo ancora quello sguardo, esempio per i malati»

Gianluca Vialli, imbrattato cartellone pubblicitario della ditta di pompe funebri con scritte e colori della Sampdoria

La gigantografia per Vialli

Oggi, prima di Chelsea-Crystal Palace, allo Stamford Bridge i tifosi della squadra casalinga hanno omaggiato con una gigantografia Gianluca Vialli che indossò la maglia dei Blues dal 1996 al 1999. Il cartellone ritrae Vialli che esulta dopo un gol e la frase recita: «Quando i suoi gol illuminavano il cielo, nei miei occhi comparivano le lacrime».

L'omaggio dei giocatori

Inoltre, prima del fischio di inizio, i giocatori del Chelsea hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Gianluca Vialli che con la maglia dei Blues aveva fatto molto bene nonostante fosse a fine carriera: 21 gol in 58 presenze.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA