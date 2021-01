Giampaolo rischia l'esonero, si scaldano Semplici e Nicola. Ipotesi Longo-bis

Riflessioni in corso in casa Toro che potrebbero portare all’esonero di Giampaolo nelle prossime ore, dopo lo 0-0 in casa contro lo Spezia. Urbano Cairo ha abbandonato lo stadio Grande Torino amareggiato, definendo la sfida contro i liguri “La peggior partita della stagione”. Ha anche confermato la panchina di Giampaolo, ma le riflessioni potrebbero portare a una decisione definitiva proprio in queste ore. Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con i possibili candidati per la panchina granata: Nicola, Longo e Semplici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 21:45

