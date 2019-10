Marco Giampaolo a vedere il fratello Federico primo in classifica

Domenica 13 Ottobre 2019, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Altro che distacco dal calcio, altro che domenica senza gol.dopo la settimana da incubo con tanto di esonero e con l'avventura algià finita non ha perso l'occasione di stare vicino alallenatore dellacapolista del campionato di serie D. Qualche sorriso, tanti saluti e poi in tribuna a vedere la partita del "Tubaldi" contro l'Avezzano che i leopardiani hanno vinto per 1-0 confermandosi in testa alla classifica.