Giacomo Losi è morto, lo storico capitano giallorosso «Core de Roma» aveva 88 anni

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all'età di 88 anni Giacomo Losi, ex difensore della Roma. L'ex centrale era entrato nel cuore dei tifosi giallorossi con il soprannome «Core de Roma» che dimostra tutto i sentimento che questi avevano per lui. Per circa 40 anni è stato il calciatore giallorosso con più presenze, prima di essere superato da Francesco Totti e dall'attuale allenatore Daniele De Rossi. Ad annunciarlo la famiglia dell'ex capitano della Roma dal '54 al '69, attraverso il nipote, Massimo Liofredi.

Quella partita contro il Brescia che giocò da infortunato

Il motivo del suo soprannome spiega non solo come si sia guadagnato l'affetto dei tifosi, ma quanto lui stesso amasse la maglia giallorossa. Durante una partita con il Brescia, si infortunò alla gamba, ma rimase in campo per difendere la porta dato che non erano previste dal regolamento le sostituzioni per infortunio.

La carriera: alla Roma dal 1953 al 1969

Nato a Soncino (Cremona) il 10 settembre del 1935, Losi debuttò come calciatore a 14 anni con la squadra locale della Soncinese nel ruolo di mezz'ala. Nel 1951 venne acquistato dalla Cremonese per 500 mila lire. A Cremona disputò due stagioni conquistando la serie C e soprattutto mettendosi in evidenza nel ruolo di terzino, tanto che nel 1953 venne acquistato dalla Roma per 8 milioni di lire. Ha esordito in Serie A a Roma contro l'Inter il 20 marzo 1955. A partire dalla stagione 1955-1956 divenne titolare della squadra e lo restò quasi sempre sino a fine carriera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA