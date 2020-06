George Floyd, la Roma si inginocchia prima dell'allenamento per la campagna 'Black lives matter'

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx — AS Roma English (@ASRomaEN) June 2, 2020

Il più grande insegnamento che possiamo passarci l’un l’altro, come un testimone, è che in questo Mondo siamo tutti insieme. Senza barriere, senza violenza. Senza razzismo

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 19:43

