Genoa-Torino 0-0 Diretta Le formazioni ufficiali

Sabato 30 Novembre 2019, 17:00

Genoa in crisi: 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 di campionato; 5 punti in 8 partite di campionato con Andreazzoli in panchina, 5 in 5 match da quando c'è Thiago Motta: il miglioramento non è sufficiente a garantire ai liguri quanto meno una salvezza tranquilla. Black out del Torino dopo le due vittorie iniziali consecutive: solo 8 i punti conquistati nelle successive 11 giornate. Genoa e Torino su affrontano quest'oggi per la 14esima giornata di Serie A. Periodo nero per i padroni di casa, i quali nel posticipo di lunedì sera hanno comunque fatto risultato, 1-1, sul campo della SPAL, ma che occupano la terzultima posizione in graduatoria con soli 10 punti all'attivo; in cerca di riscatto anche i granata, usciti malconci dalla sfida casalinga con l'Inter, 0-3 il finale, e posizionati nella seconda metà della graduatoria a quota 14 alla pari con Milan e Udinese.GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Favilli, Agudelo. All. Thiago MottaTORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer. All. Mazzarri