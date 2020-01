Genoa-Roma, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Domenica 19 Gennaio 2020, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui 14 punti fin qui conquistati dal Genoa in campionato, i ragazzi ora capitanati da Davide Nicola ne hanno raccolti 10 a Marassi grazie a 3 vittorie ed un pareggio, ma sono già 5 le sconfitte in riva al mar Ligure da inizio torneo. Roma meglio in trasferta che all'Olimpico, nonostante il maggior numero di incontri giocati nella capitale fino a questo momento: 18 i punti conquistati fuori, uno in meno quelli nella Capitale.(3-5-2) Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. All. Nicola4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. FonsecaGenoa e Roma si affrontano oggi a Marassi alle ore 18 per la prima del girone di ritorno. I liguri continuano nel loro campionato mediocre, sono usciti sconfitti anche dalla trasferta di Verona affrontata la scorsa settimana ed in classifica occupano al momento la penultima posizione con 14 punti; Roma con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta interna subita per mano della Juventus, ed il forte desiderio di dedicare 3 punti che sarebbero importantissimi allo sfortunato Zaniolo.