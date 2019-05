La Roma ci ricasca: ennesima rimonta subita. Il pareggio contro il Genoa costa il quarto posto. La Champions è una chimera

Addio sogni di Champions. Il paregio di Genova chiude probabilmente definitivamente ogni speranza di arrivare al uquarto posto per la Roma. Ancora una volta le disattenzioni difensive costano care ai giallorossi, che in cinque minuti rischiano di trasformare un vantaggio preziosissimo, in una sconfitta clamorosa. Il paregio, agguantato grazie alla parata di Mirante sul rigore di Sanabria, non serve alla Roma. Ora l'Atalanta, che è uscita vittoriosa dalla sfida all'Olimpico contro la Lazio, è lontana tre punti.



HARAKIRI GIALLOROSSO Avanti di un gol a tempo quasi scaduto. Eppure la Roma ha rischiato di perdere la partita. Se non si trattasse della Roma ci sarebbe da non crederci. Eppure i giallorossi prima hanno permesso a Romero di pareggiare. Il rossblu è riuscito a colpire il pallone indisturbato pur essendo in mezzo a tre giocatori della Roma, uno più alto dell'altro. Una disattenzione che rischia di costra almeno una cinquantina di milioni alla società giallorossa.



UNA FINALE. La sensazione che si è avuta guardando la partita è che il Genoa l'ha giocata come si trattasse di una partita da ultima spiaggia, una sorta di finale, con cattiveria e disperazione, mentre la Roma, pur dovendola vincere per forza, l'abbia giocata come se fosse una partita normale, di metà stagione; invece era semplicemente la partita della vita per i giallorossi. Non si è vista quella voglia matta e disperata di vincerla per forza. E nel finale il solito crollo mentale, con la conseguente rimonta.



NICOLO' ZANIOLO: è probabilmente l'unico giocatore della Roma che con l'arrivo di Ranieri ha fatto un passo indietro. Sicuramente la posizione sulla destra nel 4-2-3-1 non lo aiuta, ma è anche vero che con Di Francesco ha giocato partite splendide in quella posizione, basti pensare alla partita di andata con il Porto, dove siglò una doppietta. Non si può forse parlare di involuzione, ma probabilmente è normale che dopo un periodo di crescita esponenziale ci possa essere un piccolo rallentamento. Anche se nel momento peggiore possibile per la Roma.



IL FARAONE - Se la Roma ha ancora qualche residua speranza di agguantare il quarto posto è soprattutto merito di due persone: Claudio Ranieri e Stephan Kareem El Shaarawy​. L'assist a Dzeko contro l'Udinese, il gol a Milano contro l'Inter, la rete di oggi a Genova. Il faraone è stato semplicemente decisivo in questo finale di stagione. Ma a Genova il suo contributo non è bastato.



IL GOL Nel gioco del calcio esiste una regola semplice: per vincere bisogna segnare un gol. Se non si segna, non si vince. E la Roma si mangia troppi gol, e questo, ad alti livelli, si paga. E' successo nel ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto, è successo oggi a Marassi. Troppi gol mangiati, un difetto atavico di questa squadra. E' vero che i problemi maggiori della Roma sono stati in fase difensiva quest'anno, ma troppe volte la Roma ha mancato dei gol fatti in questo campionato. E quando si è avanti di un solo gol di scarto, la brutta sorpresa è sempre dietro l'angolo.



PROBLEMI FISICI: Alzi la mano chi si sorprende ancora. A due minuti dal novanteismo la Roma aveva Fazio che si toccava la coscia per problemi muscolari, e Florenzi steso a terra costretto ad abbandonare il campo anche lui per fastidi muscolari. Gli infortuni hanno segnato in gran parte la stagione giallorossa. Compromettondola.



ULTIMA ANNOTAZIONE: Questa squadra, questa Roma non merita di andare in Champions League. E' giusto che ci vada l'Atalanta.

