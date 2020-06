Genoa-Parma e Torino-Udinese, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

GENOA-PARMA

TORINO-UDINESE

Il Genoa è ritornato prepotentemente protagonista della lotta per la salvezza grazie alle ultime 6 partite nelle quali ha raccolto 3 successi, 2 pareggi e l'unica sconfitta casalinga contro la Lazio; nei 13 precedenti giocati a Marassi in Serie A i liguri hanno vinto 6 volte a fronte di 5 pareggi e di 2 soli successi del Parma, tra cui quello della scorsa stagione.(3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli. All. Nicola(4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Karamoh. All. D'AversaI granata sono alla ricerca di una vittoria dopo un'incredibile striscia di 7 risultati senza successi, con 6 sconfitte ed il pareggio nel recupero col Parma ad interrompere i ko consecutivi; i friulani non vincono a Torino da dicembre 2015, quando conquistarono i 3 punti di misura grazie ad una rete di Perica.(3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer; Edera, Belotti, Zaza. All. Longo(3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti