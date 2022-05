Genoa-Juventus 2-1, le pagelle: Dybala, lampi di genio. Sprecone Kean. La decide capitan Criscito

Al Ferraris, Genoa-Juventus finisce 2-1. Al 48' la rete dell'ormai partente Paulo Dybala, il pari arriva all'87' con Gudmundsson. E al 96' è l'ex Criscito a deciderla.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS:

Szczesny 6: in realtà non è che abbia troppo da fare, ma qualche brivido lo ha, visto che la difesa in alcuni momenti tentenna, soprattutto sulle fasce. E da lì arriva il gol del pari. Per poco non fa la frittata con Yeboah nella ripresa.



Cuadrado 5.5: davanti punta spesso Criscito ma non è che sia troppo in palla con i suoi strappi. Tanto che poi cala alla distanza e in poco tempo si limita al compitino dietro, dove però non è che brilli per precisione. (Dal 15' st Alex Sandro 5.5: entra nella fase di contenimento e ripartenza, fatica come tutti nel finale convulso)



Bonucci 6.5: se la difesa spesso balla, lui la tiene a galla con i soliti anticipi e con l'intelligenza che lo contraddistingue. Destro in pratica viene annullato senza troppe difficoltà.



Rugani 5.5: si deve togliere un po' di ruggine, perché sbaglia molto spesso in fase di impostazione e permette qualche ripartenza pericolosa. Non in serata positiva il difensore.



De Sciglio 4.5: fermato in pratica rispetto a Cuadrado per controllare le scorribande genoane da quel lato, soffre e non poco la velocità degli avversari. Si perde Gudmundsson in occasione del gol e poi causa il rigore nel finale.



Miretti 6.5: Allegri lo mette di nuovo nella mischia dal primo minuto e il giovane non delude, ancora una volta. Nel reparto di metà campo è il migliore, anche perché è l'unico che prova a giocare un po' più in velocità. (Dal 29' st Bernardeschi 5.5: prova elementare, fatta soprattutto in fase di copertura per difendere il vantaggio risicato, ma non riesce nell'intento)



Arthur 5: ancora un oggetto oscuro lì in mezzo al campo. Si muove per farsi trovare libero, quando ha l'opportunità di servire i compagni in area sbaglia spesso l'ultimo passaggio. E in interdizione è quasi assente. (Dal 15' st Zakaria 5.5: rientro a scartamento ridotto per lo svizzero, che così almeno scalda i motori in vista della sfida all'Inter di Coppa Italia)



Rabiot 5: se c'è un reparto che soffre sempre è quello di metà campo. Il francese ha poche buone idee, si limita troppo al compitino, mai un vero lampo. In occasione del pari lascia una prateria davanti a sè, e poco dopo un altro errore non porta al bis dei padroni di casa.



Dybala 7: cerca di sgomitare per crearsi qualche buona opportunità da fuori, trova nella ripresa il colpo da biliardo che vuol dire 10 in stagione e soprattutto Roberto Baggio raggiunto come numero di reti in bianconero. Coglie anche un palo clamoroso a giro dopo una grande giocata ad accentrarsi dalla destra. Sta chiudendo la sua avventura in bianconero tra alti e bassi. Se fosse stato sempre come stasera però... (Dal 35' st Aké​ 6: neanche fa in tempo a entrare che si procura un rigore poi annullato dal VAR. Voglioso)



Vlahovic 5: cerca il dialogo veloce sia con Kean ma soprattutto con Dybala, ma è ancora troppo slegato dal gioco bianconero. Tra Bani & co. viene chiuso sempre con grande attenzione. Spesso prova l'iniziativa personale con generosità ma non trova la mira giusta. (Dal 29' st Morata 5.5: subito un assist per Kean in fuorigioco, ma comunque è l'unica azione pericolosa della sua partita)



Kean 5: ci mette voglia, ma la precisione non è di casa. E per fortuna che nel pre-partita Nedved ha chiesto a lui e agli altri dell'attacco più precisione ma soprattutto più gol. Quantomeno dà la palla per il vantaggio ed è generoso nel rientrare in difesa quando serve. Ma sbaglia davvero tanto, troppo.



All. Allegri 5: E pensare che Dybala, che ormai è un separato in casa, con professionalità per poco non gli regala una vittoria importante. Con l'Inter in Coppa Italia servirà ben altro.

LE PAGELLE DEL GENOA

Sirigu 6

Hefti 6

Bani 6.5

Ostigard 6

Criscito 8

Galdames 5.5 (Dal 1' st Frendrup 5)

Badelj 5

Melegoni 5.5 (Dal 15' st Ekuban 6)

Amiri 6

Portanova 5.5 (Dal 15' st Yeboah 6)

Destro 5 (Dal 24' st Gudmundsson 6.5)

All. Blessin 6.5

