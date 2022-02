Genoa-Inter 0-0, le pagelle: Dzeko lotta ma non punge. Barella spento, Calhanoglu a corrente alternata

Allo stadio Marassi di Genova, nel secondo anticipo della 27esima giornata, finisce 0-0 tra Genoa e Inter. Unica vera emozione al '62 una traversa di D'Ambrosio sugli sviluppi di un corner. Altro mezzo passo falso dei nerazzurri, proprio come i cugini del Milan.

LE PAGELLE DELL'INTER

Handanovic 6.5: decisivo sulla palla velenosa di Melegoni nel primo tempo, sembra essere decisamente più reattivo rispetto alle ultime uscite, anche se in realtà viene raramente chiamato in causa. L'appoggio della Curva in settimana gli ha fatto bene.

D'Ambrosio 6: lotta parecchio, qualche cosa di buono alternato a diverse cose non perfette, soprattutto in fase di chiusura. Traversa sfortunata nella ripresa, dove ci mette il cuore. Ma che brividi dietro. (Dal 42' st Caicedo sv)

De Vrij 6.5: è lui a comandare la difesa senza Skriniar, con Yeboah è un duello fisico che però molto spesso riesce a vincere. Dà tranquillità al reparto.

Bastoni 5.5: la voglia c'è, lotta su ogni pallone anche a metà campo, ma ogni tanto si perde e lascia qualche buona opportunità agli avanti genoani, che non sfruttano. Melegoni spesso lo mette in difficoltà.

Dumfries 5.5: dovrebbe essere una spina nel fianco della difesa di casa ma in realtà non è che sia troppo impegnato sulla destra, dove anzi è costretto spesso ad arretrare per coprire le ripartenze avversarie da quel lato.

Barella 5.5: l'elemento più dinamico del centrocampo, tenta qualche sortita interessante ma la mira non c'è. Come tutta l'Inter, sembra andare a scartamento ridotto. (Dal 38' st Vecino sv)

Brozovic 6: è sempre e solo lui che può far girare quest Inter. E' da ogni parte ma vista l'aggressività dei genoani non riesce a dare veramente quel cambio di passo che serve con più continuità.

Calhanoglu 5.5: per una sera torna quello visto troppo spesso al Milan, quello che si accende e spegne con troppa facilità, senza dare continuità alla sua manovra. Quando ha l'occasione buona sul piede, viene sempre murato. (Dal 28' st Vidal 6: entra col piglio giusto, dà più velocità alla manovra d'attacco interista)

Perisic 5.5: si prende troppi rischi in uscita, solo un paio di veri spunti davanti non sfruttati da Dzeko, ma in generale meno lucido rispetto ad altre volte. L'intervento su Hefti è da arancione. (Dal 38' st Dimarco sv)

Dzeko 6: più che la punta, si traveste ancora una volta nell'uomo assist. Ma in realtà a questa Inter mancano i suoi gol. E in questo caso ancora una volta è assente o quasi in termini di pericolosità.

Sanchez 5.5: cerca di ritagliarsi lo spazio giusto ma così piccolino in mezzo ai genoani fa fatica davvero. Lotta, sbraccia, ma tocca davvero pochi palloni. E occasioni zero. Un pelino meglio nella ripresa ma non basta. (Dal 28' st Lautaro 6: una sola occasione ma murata in extremis. Gli manca proprio quella per sbloccarsi. E Inzaghi deve recuperarlo in fretta se vuole aumentare le proprie chance Scudetto)

All. Inzaghi 5: questa Inter da inizio anno sembra avere qualcosa che non va. Ancora una volta poca lucidità davanti alla porta e ritmi troppo blandi con solo qualche sporadica fiammata. Così il titolo è davvero a rischio, perché da dietro possono rientrare clamorosamente in tante.

LE PAGELLE DEL GENOA

Sirigu: 6.5

Hefti: 6.5

Maksimovic: 6.5 (Dall'8' st Cambiaso sv, dal 16' st Pellegrini 6)

Ostigard: 6

Vasquez: 6.5

Sturaro: 6

Badelj: 5.5

Portanova: 6.5 (Dal 37' st Rovella sv)

Gudmundsson: 5.5 (Dal 37' st Amiri sv)

Melegoni: 6.5

Yeboah: 6 (Dal 16' st Kallon 6)

All. Blessin: 6.5

