Genoa, altri tre giocatori positivi. In totale sono 22 tra calciatori e staff. Un positivo anche all'Atalanta

Il Genoa ha reso noto che «in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males » . Si amplia quindi il numero dei giocatori che hanno contratto il virus nella squadra rossoblù. Diventano 22, dunque, i tesserati positivi al Covid-19 nel Genoa. La squadra rossoblù avrebbe dovuto affrontare il Torino nell'anticipo delle 18, ma la Lega ha rinviato a data da destinarsi il match.



L'Atalanta comunica che «in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid 19 a bassa carica virale all'interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste nel protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate». Domani l'Atalanta è impegnata nell'anticipo casalingo delle 12.30 contro il Cagliari, valido per la terza giornata di Serie A. Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 15:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA