Genoa e Salernitana scatenate, via alla rivoluzione salvezza. I colpi finali dai club a caccia di riscatto

Nel giorno in cui la Figc dà tempo sino al 15 febbraio alla Lega di A per adeguare il proprio statuto ai principi informatori stabiliti dalla Figc lo scorso novembre, pena il possibile commissariamento, si chiude il calcio mercato invernale delle altre. Qui riassunto, squadra per squadra. Atalanta: Gosens ceduto all'Inter, in attacco ci sono Boga e Mihaila in più. Miranchuk rimane, visti i problemi di Ilicic.

Bologna: dopo Aebischer, Kasius (che ha detto di no al Bayern), l'ultimo arrivo è Rojas dal Crotone. Via Skov Olsen. Cagliari: non si concretizzano in extremis gli arrivi di Izzo e Bonazzoli, così come la partenza di Nandez, che rimane alla corte di Mazzarri. Empoli: pochi movimenti. Benassi e Verre in entrata, Samuele Ricci va invece al Torino. Il nuovo terzino sinistro è il neozelandese Cacace. Fiorentina: incassato il copioso corrispettivo per Vlahovic dalla Juve, saranno Ikoné, Piatek e Cabral a dover parare sul campo gli effetti della partenza del serbo.

Genoa: Hefti, Ostigard, Yeboah, Calafiori, Amiri, Frendrup Piccoli. Squadra completamente rivoluzionata per il nuovo tecnico Blessin. Pandev va al Parma, Behrami al Brescia. Hellas Verona: il traguardo più grande è stato quello di trattenere Casale, nel mirino a lungo della Lazio.

Lazio: per Sarri ci sono Kamenovic e Jovane Cabral (a 5' dal gong). Niente Miranchuk, Mota e Lucca), ma tante partenze di elementi di secondo piano per risparmiare sul monte ingaggi. Napoli: unico rinforzo per Spalletti, il difensore anglo-congolese Tuanzebe dal Manchester United. Roma: i giallorossi hanno giocato d'anticipo con Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Soprattutto il portoghese sembra poter spostare gli equilibri. Diawara resta.

Salernitana: squadra rivoltata come un calzino da Sabatini con dieci volti nuovi. Gli ultimi in ordine di tempo sono Mousset, Dragusin, Bohinen Mikael e Radovanovic. Ribéry resta sino a giugno. Sampdoria: Sensi, se in condizione, può svoltare la stagione blucerchiata. C'è curiosità attorno all'attaccante ucraino Supryaga.

Sassolo: ancora una volta a gennaio i big restano, da Scamacca a Frattesi. Rimane anche Defrel, sino all'ultimo cercato dalla Samp. Attenzione ai giovani Moro (per luglio) e Ciervo. Niente da fare per Lucca.

Spezia: mercato in entrata bloccato per una sanzione della Fifa. Nessuna uscita di rilievo. Torino: Seck e Ricci sono arrivi che guardano al futuro. Sfonderà finalmente Pellegri con il maestro Juric?

Udinese: da segnalare soprattutto l'arrivo del difensore Pablo Marì dall'Arsenal. Via De Maio e Samir. Venezia: il colpaccio è Nsame, attaccante in prestito dallo Young Boys. Senza dimenticarsi di Nani e del centrocampista Cuisance.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:53

