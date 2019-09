Genoa-Atalanta 0-1 La Diretta Vantaggio di Muriel su rigore

Domenica 15 Settembre 2019, 12:01

E' la partita di Gasperini quella in programma quest'oggi a Marassi: il tecnico di Grugliasco, infatti, prima di approdare ai piedi delle Alpi Orobie è stato due volte allenatore della squadra ligure, dal 2006 al 2010 e poi dal 2013 fino a poco prima di passare all'Atalanta nel 2016.: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Schone, Barreca; Kouamé, Pinamonti.Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.Genoa e Atalanta si affrontano quest'oggi a Marassi in una sfida che vale molto per entrambe le compagini dopo le prime 2 gare di campionato. I rossoblù sono partiti bene, pareggiando all'esordio il difficile match dell'Olimpico contro la Roma e aggiudicandosi poi i 3 punti contro la Fiorentina, mentre i ragazzi di Gasperini, in attesa di esordire in Champions League, hanno dapprima vinto in rimonta sul campo della SPAL per poi perdere alla stessa maniera la sfida casalinga col Torino.