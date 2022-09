Gavi, la sua giornata perfetta: rinnovo, clausola monstre e... la tifosa che gli dà il suo numero di telefono

Una giornata davvero perfetta. Quella di Pablo Martín Páez Gavira, noto a tutti come Gavi, è stata davvero una giornata da incorniciare. Il Barcellona, infatti, è riuscito a blindare il suo giovanissimo gioiello, destinato a una carriera da bandiera nel club blaugrana. Il 18enne andaluso, titolare fisso dell'undici di Xavi e della nazionale spagnola, ha firmato ieri il rinnovo del contratto fino al 2026, con tanto di super clausola rescissoria da ben un miliardo di euro. Ma non è stata l'unica gioia per il talento spagnolo, visto che una tifosa ha voluto lasciargli il suo numero di telefono...

Mario Balotelli barcolla dopo una festa e non si presenta agli allenamenti: cosa succede

Fredy Guarin, l'ex Inter in lacrime: «La mia vita sta cambiando». Ecco cosa gli è successo

Il ruolo di predestinato

Gavi è sicuramente un predestinato. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili del Barcellona, dov'era arrivato nel 2015, un anno fa ha esordito a 17 anni in prima squadra, diventando rapidamente un pilastro della squadra. Il suo rinnovo era una priorità per il club blaugrana, che dopo aver sistemato tutti i problemi legati ai tesseramenti dei nuovi acquisti estivi ha potuto dedicarsi alla trattativa con l'entourage del ragazzo, arrivando a mettere tutto nero su bianco in questi giorni.

𝗚𝗮𝘃𝗶, 𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲!



📌 The renewal event will be this Thursday at 6 p.m. at Spotify Camp Nou. We'll see you there! — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2022

Il calore dei tifosi

Un momento importante che non poteva essere celebrato in grande. Così il Barcellona ha organizzato un evento celebrato al Camp Nou, con accesso libero ai tifosi e sessione di autografi e foto nello store del Barcellona. Gavi è stato disponibile con tutti, firmando maglie e bandiere, scattando fotografie e non negandosi in nulla. Occasione, per qualcuno, anche di cercare il nuovo amore. Una tifosa, infatti, è stata immortalata dalle telecamere mentre, dopo essersi fatta firmare una bandiera, passa un bigliettino al giocatore.

Il video virale

Una ragazza si è avvicinata a Gavi, gli ha consegnato una bandiera blaugrana da firmare e poi gli ha passato un bigliettino sul quale c'era scritto qualcosa. Il video è subito diventato virale e in molti pensano che più che un suggerimento tattico da seguire in campo, su quel foglietto di carta ci fosse il suo numero di telefono. Tutto lascia pensare che la giovane si sia proposta al suo idolo, tesi che ben presto ha fatto il giro del mondo. Lei pensava di passare inosservata, vista la discrezione con il quale ha passato il fogliolino, ma in realtà ha scatenato l'ironia del web, diventando in pochi minuti la donna più famosa di Spagna. Chissà se il talento blaugrana accetterà l'invito esplicito della giovane tifosa...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA