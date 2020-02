Gaucci morto, Morace: «A Perugia ha fatto la storia». Nella sua Viterbese è diventata la prima donna ad allenare una squadra professionistica

«Il calcio italiano perde una grande figura un presidente appassionato e competente. Quanto fatto a Perugia, portando la squadra in Serie A e scoprendo tanti giocatori di talento arrivati poi in Nazionale, resterà nella storia». Carolina Morace ricorda così all'agenzia Adnkronos, Luciano Gaucci , storico presidente del Perugia, morto oggi all'età di 81 anni a Santo Domingo. Gaucci, quando era il presidente della Viterbese, nel 1999, chiamò Morace ad allenare, prima donna, una squadra professionistica maschile. «Tra di noi c'è sempre stata stima reciproca. Io sono stata una delle poche che gli ha tenuto testa, quando mi ha chiamato ad allenare la Viterbese non gli ho mai permesso di intromettersi in questioni tecniche e questa dimostrazione di carattere la ha apprezzata. Sapevo che fosse malato da tempo ma queste notizie ti lasciano sempre impreparata. Mi auguro che dovunque sia possa trovare un pò di pace», conclude Morace.