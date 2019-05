Milan, Gattuso non vuole distrazioni: «Pensiamo solo a noi stessi»

Rino Gattuso si gioca la Champions in casa della Fiorentina: «Dobbiamo pensare solo a noi stessi».



Parole di Scaroni. «Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le carezze. A me piace stare a volte dove c’è bordello, non mi sento un estraneo quando c’è aria tesa. Le carezze vanno fatte ai giocatori per farli rendere al meglio».



Champions. «Non dobbiamo perdere energie a guardare gli altri campi. Il rammarico è aver perso punti per strada, ora dobbiamo solo pensare a rincorrere e a fare più punti possibili. Poi vedremo cosa succederà».



Quarto posto. «Ce la giocheremo fino alla fine».



Calendario. «Dopo la gara di domani non è vero che la strada è in discesa. Il Frosinone, anche se è già retrocesso, non è mai facile da affrontare, e poi andiamo a Ferrara contro una Spal che vorrà fare il record di punti in serie A».



Atteggiamento. «Voglio vedere la voglia di scendere in campo e di saper soffrire».



Montella. «Io devo pensare solo alla partita e a vincerla. Ho grande rispetto per Montella e il suo lavoro, non ho niente da dirgli».



Piatek. «Non c’è nessun problema. Deve stare tranquillo e mettersi a disposizione della squadra».



Bologna. «Mi dispiace che la vittoria con il Bologna sia passata in secondo piano, si è parlato di più del caso Bakayoko».



Fiorentina. «Nessuno regala nulla, noi dobbiamo pensare solo a noi. La Fiorentina è una squadra che ti può creare sempre pericoli». Ultimo aggiornamento: 16:05





