Gattuso al Napoli, già pronta la statuina del tecnico per il presepe

Giovedì 12 Dicembre 2019, 12:33

A poche ore dall'annuncio ufficiale come nuovo tecnico del Napoli, per Gennaro Gattuso era già pronta una, secondo la miglior tradizione partenopea., dell'omonima bottega di, la "via dei presepi" nel cuore del centro antico di Napoli in questi giorni pre-natalizi letteralmente invasa da napoletani e turisti, ieri ha subito realizzato una statuina che raffigurain giacca e stemma delsul petto. Una sorta di augurio di buon lavoro per l'ex giocatore e allenatore del Milan, che ora è chiamato a risollevare le sorti del Napoli dopo l'esonero del suo ex allenatore, Carlo Ancelotti.