Gattuso, malore per la sorella durante Samp-Napoli. Lui molla tutto e va in ospedale da lei

Preoccupazione per, allenatore del Napoli, che ieri sera alla fine della partita di Genova contro la Sampdoria ha ricevuto una notizia poco piacevole: sua sorella ha infatti avuto un malore a Gallarate ed è ora ricoverata nell'ospedale di Busto Arsizio. Dopo il fischio finale del match (finito 4-2 per il Napoli), è stata la moglie ad avvisare "Ringhio", che è così partito subito alla volta di Gallarate per stare vicino alla sorella.Come racconta il quotidiano Il Mattino, dopo che la moglie Monica ha dato la notizia del malore a Rino, quest'ultimo non solo non ha parlato alla squadra ma non si è nemmeno presentato ai microfoni nel post partita, mandando al suo posto il suo vice Gigi Riccio. Il capo della comunicazione del club partenopeo Nicola Lombardo gli ha consigliato di restare negli spogliatoi per informarsi sulla situazione: poco dopo Gattuso è corso in ospedale dalla sorella.