Gattuso alla Fiorentina: c'è l'annuncio ufficiale

Per un attimo la Lazio è sembrata in cima alla lista dei desideri per il prossimo anno, ma alla fine il matrimonio tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina si farà: l'ex allenatore del Napoli ha trovato dopo l'incontro di oggi con Commisso l'accordo giusto per sedere sulla panchina viola il prossimo anno: «Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina» si legge dal sito ufficiale del club toscano.

Dopo Milan e Napoli, dunque, Gattuso siederà sulla terza panchina in Serie A. Proprio oggi, attraverso il sito ufficiale del club azzurro, Rino aveva salutato i tifosi napoletani. Nelle scorse settimane Commisso aveva provato a convincere l'ex campione del Mondo 2006, distratto solo dalle avances di Lotito e della Lazio, ma ad appena 36 ore dall'addio a De Laurentiis Gattuso ha già pronta la nuova panchina.

