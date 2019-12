Ufficiale: Gattuso nuovo allenatore del Napoli. Alle 14 il primo allenamento

Napoli, Ancelotti esonerato: in arrivo Gattuso​

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 12:00

Ora èè il nuovo tecnico del. La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma dopo l'esonero disi attendeva solo l'annuncio ufficiale del club partenopeo. L'ex giocatore ed allenatore del Milan dirigerà alleilcon ildopo aver preso le ultime cose dagli spogliatoi. Lo staff, con Davide alla guida, lo ha addirittura preceduto. Assenti i calciatori così come assente era, atteso per le 13. Riunione con la società, poi il primo allenamento da dirigere come nuovo allenatore azzurro: sei mesi di contratto, altri dodici qualora i risultati dovessero entusiasmare una piazza che al momento ha il morale sotto i tacchi nonostante il passaggio agli ottavi di finale della Champions League.In attesa di capire quando Ringhio sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi:previsto per oggi, possibile conferenza stampa nelle prossime ore per dare il via all’era Gattuso ufficialmente.