Cambiasso e Regina Baresi danno il via al torneo Gatorade 5 contro 5

Si è svolto l’evento di inaugurazione della quarta edizione italiana del, torneo amatoriale di calcio a cinque rivolto ai giovani italiani tra i 14 e i 16 anni, che coinvolge numerosi Paesi provenienti da Nord America, America Latina, Asia ed Europa.La nuova edizione italiana del Torneo Gatorade 5v5 presenta alcune novità: L’ampliamento dei capoluoghi coinvolti, da 12 a 15, tre in più rispetto all’ultima edizione: Agrigento, Avellino, Bergamo, Caltanissetta, Cesena, Firenze, Lecce, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Verona.La definitiva apertura della competizione al mondo femminile, a seguito del test avvenuto nell’edizione precedente, grazie alla quale le giovani atlete tra i 14 ed i 16 anni potranno sfidarsi in un torneo nazionale con la possibilità di accedere alla Finale Nazionale di Milano. Nelle 15 città dislocate su tutto il territorio italiano si svolgeranno i tornei locali per decretare le 15 squadre – maschili e femminili - che accederanno alla Finale Nazionale che si disputerà a Milano tra la fine di marzo e l’inizio di aprile presso il Suning Youth Development Center.Alla fine di maggio, le due squadre vincitrici - maschile e femminile - si aggiudicheranno la possibilità di rappresentare il Paese nelle Finali Globali Gatorade® 5v5 all’estero e di vivere un’esperienza mondiale laureandosi Campioni del Mondo. Presenti per l’occasione durante l’evento di celebrazione, oltre all’Amministratore Delegato di PepsiCo Italia Marcello Pincelli, anche l’Ambassador del progetto Esteban Cambiasso, che ha rinnovato il suo impegno nel progetto dopo l’edizione 2019, e Regina Baresi, capitana dell’FC INTER WOMEN, in qualità di portavoce e Ambassador per il calcio femminile.