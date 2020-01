Gasperini furioso contro i tifosi della Fiorentina: «I figli di pu***a sono loro»

La Fiorentina ha battuto l'Atalanta 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia: ma al di là della sconfitta, ciò che ha fatto arrabbiare di più il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini sono stati gli insulti ricevuti dagli spalti. «Io non ho mai insultato nessuno, sono sempre venuto da avversario ma non ho mai insultato nessuno. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà di parola a quei deficienti che cantano 'figli di p...', sono loro i 'figli di p...'

È un insulto eccessivo, un fatto di maleducazione», si è sfogato in sala stampa. Per l'allenatore dell'Atalanta si tratta di un «insulto pesante da accettare». Ai sostenitori della Fiorentina non sono mai andate giù certe frasi di Gasperini su Federico Chiesa, che il tecnico atalantino definì

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 19:24

», ha detto GaspL'allenatore della Dea era stato preso più volte di mira dai tifosi viola, anche per alcuni precedenti: ««un tuffatore» dopo un rigore dubbio assegnato lo scorso anno proprio in Fiorentina-Atalanta.