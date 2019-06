Gasperini e Miccoli, incontro casuale all'ora di cena nel cuore di Lecce

Giampiero Gasperini, il mister della Champions, l’allenatore che ha tagliato assieme all’Atalanta un traguardo storico, ha scelto il caldo Salento per le sue vacanze prima di rituffarsi nel suo mondo. Dopo Otranto, ieri sera Gasperini era a Lecce per ammirare il chiaroscuro del Barocco, per poi cenare in un noto ristorante del centro storico, il “Mamma Lupa”. Stesso posto scelto da Fabrizio Miccoli (i due erano assieme nel Palermo). Da qui la sorpresa e l’abbraccio fra i due, con foto ricordo per una serata speciale. Martedì 11 Giugno 2019, 12:50







