La Sampdoria accusa: Gasperini ha colpito un nostro dirigente. Lui replica: ​«Una sceneggiata»

Al momento dell'espulsione, il tecnico allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha colpito con una manata per allontanarlo il segretario generale della Samp Massimo Ienca nel tunnel che porta agli spogliatoi. Lo denuncia la Sampdoria. Secondo quanto ricostruito da un dirigente blucerchiato, Gasperini, che stava protestando in modo veemente per il rigore assegnato agli avversari, uscendo dal campo ha incrociato il dirigente blucerchiato e secondo l'accusa lo ha colpito, spingendolo. Ienca, secondo la Sampdoria, cadendo a terra si sarebbe procurato una contusione a una mano.



«Una sceneggiata»: così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, liquida la vicenda che lo ha visto coinvolto col dirigente blucerchiato Massimo Ienca al termine di Samp-Atalanta. «Ho protestato e sono stato espulso - ricostruisce a Dazn e Sky Gasperini - Sono uscito dal tunnel per andare negli spogliatoi e c'è stata una sceneggiata folle». «Ienca è una persona che conosco bene e oggi me lo sono trovato di fronte, dove non poteva stare. Io l'ho appena spostato dove non poteva stare, e c'è stata la sceneggiata».



Ultimo aggiornamento: 18:33





