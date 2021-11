Italia-Svizzera, niente minuto di silenzio per Galeazzi: bufera sui social

Niente minuto di silenzio all'Olimpico di Roma per Giampiero Galeazzi. E sui social infuria la polemica e l'indignazione per la strana... dimenticanza. Il giornalista della Rai morto oggi è stato omaggiato all'Olimpico prima di Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Ma niente silenzio in campo con le Nazionali schierate prima del fischio d'inizio. «Ma come si fa oggi alla partita dell'Italia a non fare il minuto di silenzio in memoria di Giampiero Galeazzi?» si chiedono in tanti sui social.

Al momento del ricordo del popolare giornalista voluto dalla Figc, gli oltre 50mila tifosi presenti sugli spalti lo hanno lungamente applaudito. Ma niente minuto di silenzio in campo, come forse era giusto fare per una figura che per anni aveva seguito da vicino gli azzurri

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 21:32

