Il Mondiale di Galderisi: «Da oggi si fa sul serio Francia e Seleçao le mie favorite»

di Marco Zorzo

Il Mondiale vissuto a Mexico ‘86, con l’Italia campione del Mondo uscente, quello della mano de Dios di Maradona, sembra un ricordo lontano e sbiadito, roba di 36 anni fa. Ma nella mente di Beppe Galderisi, 59 anni, è ancora bene impresso. Era l’ultima Nazionale del Vecio Enzo Bearzot, che patita l’eliminazione agli ottavi per mano della Francia dell’allora Roi Platini, darà le dimissioni dopo 12 anni alla guida degli azzurri. Ora il Mondiale in Qatar per il Nanu deve ancora sparare le vere cartucce.

Galderisi, Zico ha detto che è una Coppa del mondo brutta. Cosa risponde?

«Forse qualche sfida dei gironi non è stata entusiasmante, ma dagli ottavi mi sembra che l’aria sia cambiata».

In che senso?

«Che lo spettacolo non è certamente mancato. D’altronde, come la sorpresa».

Si riferisce ovviamente al Marocco?

«Sì, ha battuto una Spagna già perdente in partenza. Avevo letto certe dichiarazioni di Morata: non erano per niente convinti. Così il Marocco ha fatto la storia con un miracolo calcistico.

Luis Enrique proprio in queste ore ha dato le dimissioni da ct delle Furie Rosse...

«Sì, ha terminato il suo percorso. Ma come uomo va capito e rispettato. Resta un tecnico di grande spessore».

E del caso Cristiano Ronaldo come la mettiamo?



Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA