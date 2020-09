Gabriela Sabatini alla Continassa, il suo cuore batte per la Juve

La Juventus ha una nuova tifosa vip. Dopo la cantante Rihanna ha infatti sposato la causa bianconera anche l’ex tennista Gabriela Sabatini. Questa mattina la campionessa argentina si è presentata nel centro sportivo della Continassa, dove ha assistito alla prima e unica amichevole precampionato della squadra di Andrea Pirlo (5-0 al Novara, formazione di Serie C). La passione juventina della bella Gabriela, 50 anni compiuti il 16 maggio, è un affare di famiglia: sua nipote, la cantante argentina Oriana Sabatini, è infatti la fidanzata del numero 10 bianconero Paulo Dybala.

L’ex gloria del tennis sudamericano, che prima di vincere gli US Open del 1990 era soprannominata “la bella perdente”, ha posato a bordocampo con una maglia bianconera personalizzata con il suo nome. Il tutto, mentre Cristiano Ronaldo e compagni indossavano per la prima volta la terza divisa arancione. Sui social network Sabatini ha quindi pubblicato un video messaggio dedicato al popolo juventino: “Ciao a tutti i tifosi della Juventus, è un vero piacere essere qui per me che sono una grande sostenitrice. Auguro alla nostra squadra il meglio, speriamo che sia una grande stagione. Un bacio a tutti”. Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 19:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA