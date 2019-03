Gabriel Batistuta, la grande lezione di vita ai suoi figli: «Voglio regalare loro solo la dignità»

Ramsey e la bufala della 'maledizione': «Addio a Perry e Flint dopo il gol al Tottenham»​

Delle sue imprese in campo sappiamo praticamente tutto: grazie, dei del calcio, per aver regalato alla serie A un attaccante come. L'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter, uno degli attaccanti più forti di sempre, ha però rivelato diversi aspetti della sua vita dopo il ritiro dal calcio giocato. In particolare, ce n'è uno che ha colpito tutti: una vera e propriaper i suoi, ma anche per tutti noi.Oggiè reduce da anni di vere e proprie sofferenze, per i dolori accusati alle gambe come conseguenze di costanti infiltrazioni a cui si era dovuto sottoporre durante la lunga e intensa carriera da calciatore. Consapevole di essere uno dei personaggi più amati in Argentina, 'Batigol' non manca, sui social, di denunciare episodi come incuria, degrado o reati ambientali. È dentro casa, però, cheaspira maggiormente ad essere un esempio positivo.Dalla moglie Irina,ha avuto quattro figli: Thiago, il primogenito che oggi ha 28 anni, Lucas, Joaquin e Shamel. Il penultimo,, a breve compirà 20 anni e lavora in una. Un fatto insolito e rimarcato anche dal conduttore di Reconquista Hoy, la trasmissione radiofonica che ha avuto l'ex centravanti come ospite speciale. «La gente si chiede: come è possibile che il figlio di Batistuta lavori in una copisteria? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa di insolito», chiede il conduttore. 'Batigol' risponde così: «Che i miei figli lavorino, per me, è come poter».Il concetto è poi spiegato meglio da Batistuta con un esempio: «Potrei permettermi di regalare ai miei figli delle, ma non so quanto si sentirebbero felici, o almeno quanto potrebbe durare quella felicità. Io so che magari prendono l'auto, si fanno un giro per le vie del centro e le ragazze, o la gente, li guardano. Molti potrebbero pensare "Ah, però, guarda che auto che ha", e questo li potrebbe imbarazzare, perché dentro di loro sanno che quell'auto non è veramente loro. Non c'è paragone col guidare un'auto magari meno bella e potente, ma di cui poter dire: "Questa me la sono guadagnata da solo"».