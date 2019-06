Fiorentina, Batistuta: «Dirò sì a Commisso solo se potrò essere utile al club viola»

Nel giorno in cui si viene a sapere che lunedì Francesco Totti darà l'addio alla Roma dopo 30 anni, Gabriel Batistuta prende tempo sul suo possibile ritorno alla Fiorentina da dirigente: «Con Commisso ci siamo salutati e ci ho parlato. Per il momento è finito tutto lì, dipende cosa vogliono loro che io faccia, vivo in Argentina e mi dovrei spostare. Vediamo, io aspetto. Se mi chiamano vorrei essere utile, altrimenti restiamo così come siamo. Il cambio di proprietà ha dato tanto entusiasmo alla piazza -aggiunge l'ex centravanti viola ai microfoni di Sky Sport-. Commisso penso sia uno che vuole fare veramente qualcosa per la Fiorentina. I tifosi lo hanno accettato adesso sta a lui far vedere cosa sa fare». Sabato 15 Giugno 2019, 16:42







