Fuorigioco, torna la luce tra i corpi? Wenger (e la Fifa) spingono per un clamoroso ritorno al passato

La regola del fuorigioco fa perdere il sonno a tutti gli appassionati di calcio ormai dalla notte dei tempi: dal famigerato gol di Turone in giù, anni e anni di polemiche hanno caratterizzato questa tematica, negli ultimi anni stroncata dalla tecnologia che ha impedito ormai ogni tipo di discussione. Ora, mentre in Premier League si vota addirittura per abolire il VAR, si fa largo una clamorosa ipotesi di riforma della regola del fuorigioco: il ritorno della "luce tra i corpi", come almeno due decenni fa.

Cambia il fuorigioco?

Se ne parla ormai da tempo, ma sembra che si sia arrivati a un punto decisivo: Arsene Wenger, storico ex allenatore dell'Arsenal e oggi Fifa's chief of global football development, starebbe infatti spingendo per un ritorno al passato. Il cambio di regola sarebbe molto semplice: per essere considerato in fuorigioco, l'intero corpo dell'attaccante dovrebbe trovarsi al di là dell'ultimo difensore.

Non basterebbe più dunque mezzo piede, o un pezzo di ginocchio, o una porzione di spalla, per vedersi annullato magari un gol decisivo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 19:10

