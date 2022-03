Addio a Pino Wilson, folla ai funerali. Immobile indosserà la sua fascia: «Ci ha insegnato a lottare»

C'è folla, con tanti tifosi della Lazio ma non solo, ai funerali di Pino Wilson, ex capitano biancoceleste scomparso qualche giorno fa. L'ultimo saluto allo storico capitano laziale si tiene alla chiesa del Cristo Re, a Roma: tra i presenti anche Ciro Immobile, attuale capitano biancoceleste, che commenta l'ok della Lega Serie A alla richiesta del club di fargli indossare la fascia rossa, in onore proprio di Wilson. «Sono contento che la Lega abbia accettato questa idea della Lazio, la indosserò io».

Pino Wilson, l'ultimo saluto in Campidoglio. Tare: «Un pezzo grosso della storia della Lazio, grande onore a lui»

«Pino era storia della Lazio, di questa società di cui facciamo parte. Grande capitano della squadra campione d'Italia nel 1974. Un grande dolore, la sua scomparsa così all'improvviso, ci ha lasciato tutti molto tristi», afferma Immobile. «Gli abbiamo dedicato la vittoria a Cagliari, speriamo di regalare alla sua famiglia il successo lunedì contro il Venezia -aggiunge i goleador della Lazio-. Prendiamo sempre esempio dalla storia, che ci insegna molte cose. Pino ci ha insegnato a lottare e a vincere, prendiamo esempio dai migliori e lui era uno di quelli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA