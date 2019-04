Frosinone-Inter, dalle 20.30 La Diretta Allo Stirpe in palio punti pesanti ​per salvezza e Champions

Ultimo aggiornamento: 18:12

Il Frosinone si gioca oggi di fronte ai propri tifosi una gran fetta di possibilità di lottare per la salvezza nelle rimanenti giornate di campionato; i ciociari vengono dalla preziosissima vittoria di Firenze e cercano oggi al Benito Stirpe i 3 punti per non perdere terreno dal quartultimo posto. Champions League del prossimo anno non ancora conquistata per l'Inter, che ha un buon margine sulle inseguitrici ma che non deve abbassare l'attenzione nelle ultime partite del torneo.LE FORMAZIONI:FROSINONE:INTER:Nell'unico precedente che si registra in Serie A tra le due compagini giocato in Ciociaria, stagione 2015/2016, è stato Mauro Icardi a regalare i 3 punti all'Inter ad un quarto d'ora dalla fine del match: Frosinone con una sola vittoria casalinga nel torneo, il 3-2 sul Parma del 3 aprile scorso. Inter con un rendimento abbastanza equivalente fin qui tra casa e trasferta: 27 punti in 16 partite giocate fuori, 30 in 15 incontri giocati a San Siro per i ragazzi di Luciano Spalletti.