Friedkin

LA TRATTATIVA IN CORSO ALLA STRETTA FINALE

Dopo la morte del padre, nel 2017, a Dan è passata la gestione dell'intera holding di famiglia attiva anche nel settore del turismo (ha investito nei resort di lusso della Auberge) e dell'entertainment (sviluppa, produce e finanzia film, programmi televisivi e documentari). Il Gruppo Friedkin è inoltre impegnato in progetti filantropici e lavora per la salvaguardia di oltre 2 milioni di ettari di territori incontaminati della Tanzania. Tra le passioni private di Dan, sposato e padre di 4 figli, c'è sicuramente quella per l'aviazione (possiede infatti una delle più grandi collezioni di aerei da guerra degli Stati Uniti), mentre sul fronte sportivo ha già manifestato interesse a diventare manager di una società nel 2017, quando tentò senza successo di acquistare la franchigia Nba degli Houston Rockets.



LA TRATTATIVA

Negoziazioni alla stretta finale per arrivare alla fumata bianca. La Roma, su richiesta della Consob, fa il punto con un comunicato sullo stato d'avanzamento della trattativa per l'acquisto del club di James Pallotta da parte di Dan Friedkin. Nella nota, in particolare, si spiega che «non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione» e che «qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma». «Su richiesta di Consob, con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione che vede interessati AS ROMA S.p.A. ed il Gruppo Friedkin - si legge nel comunicato - AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A., informa il Mercato che sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e AS ROMA SPV LLC in merito ad una potenziale operazione che interessa NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e le sue società controllate, inclusa A.S. Roma S.p.A.». «Al riguardo, AS ROMA SPV LLC informa che ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e delle società controllate e che qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma. In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge» conclude la nota.

Lunedì 30 Dicembre 2019, 08:56

. Auto, cinema, turismo, e adesso anche sport. Con l'acquisto dellaormai a un passo il Gruppo Friedkin è pronto ad arricchire il proprio portfolio industriale. Presidente e Ceo del consorzio, e protagonista in prima fila della trattativa con James Pallotta, è il 54enne texano Dan Friedkin. Il fiore all'occhiello del gruppo creato da papà Thomas cinquant'anni fa è il Gulf States Toyota, che lo scorso anno ha registrato vendite per un totale di 9 miliardi di dollari potendo contare sulla distribuzione esclusiva delle auto giapponesi in cinque Stati attraverso 150 concessionarie a Houston, in Texas, dove ha sede, e poi in Arkansas, Mississipi, Louisiana e Oklahoma. Secondo Forbes il patrimonio netto di Dan Friedkin è di 4,1 miliardi di dollari, cifra che lo colloca al 504/o posto tra gli uomini più ricchi al mondo.