Inter, domani la sfida alla Roma dell'ex Mou. Inzaghi, ora c'è da cambiare passo

di Alessio Agnelli

Frenata Lukaku, sprint Calha: per Inzaghi gioie, dolori e l'obbligo di ripartire con la Roma. Indipendentemente da chi ci sarà o marcherà ancora visita. Nell'anticipo di domani pomeriggio (alle 18, diretta tv Dazn, arbitro Massa) a San Siro contro l'11 di Mourinho, l'Inter del piacentino dovrà ricominciare a correre e ad incamerare punti, per porre un argine alla crisi (già 3 ko in 7 turni di serie A, l'ultimo 12 giorni fa a Udine prima della sosta per le Nazionali) e risalire la china.

In classifica la distanza dalle prime della classe (Napoli e Atalanta, a +5) è ancora contenuta e recuperabile, ma, esauriti o quasi tutti i bonus-sconfitte (l'anno scorso 4 in tutto il campionato), l'imperativo è ripartire già da domani, contro i giallorossi di Mou, nella passata stagione sconfitti tre volte su tre tra campionato (0-3 all'Olimpico, 3-1 al Meazza) e Coppa Italia (2-0 a San Siro).



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA