Freddy Rincon è in gravi condizioni: l'ex Napoli coinvolto in un brutto incidente stradale

L'ex calciatore Freddy Rincon è ricoverato in ospedale a Cali, in Colombia, dopo un brutto incidente stradale avvenuto la scorsa notte. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. L'auto su cui viaggiava Rincon, che nella stagione '94-'95 ha vestito la maglia del Napoli, è andata schiantarsi contro un autobus all'incrocio di due strade. Altre quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente. Rincon è stato trasportato alla clinica Imbanaco di Cali e operato d’urgenza a causa di un grave trauma cranico. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell'ordine sono al lavoro per delineare la dinamica dell'incidente e per capire se era proprio il colombiano alla guida della vettura.

📹 Momento del accidente del Ex Futbolista Freddy Rincón, en la calle 5 con 34 al sur de Cali #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/5pueLKE612 — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) April 11, 2022

Freddy Rincon, oggi opinionista sportivo, ha giocato in Italia con la maglia del Napoli nella stagione 1994/95. Nella stagione successiva passò al Real Marid. Con la nazionale colombiana ha giocato tre edizioni dei Mondiali dal '90 al '98.

Desde el Real Madrid C. F., toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 11, 2022

Il Real Madrid ha pubblicato un tweet di sostegno al suo ex attaccante: «Dal Real Madrid CF, tutta la nostra forza e il nostro affetto per Freddy Rincón dopo l'incidente accaduto oggi. Tanto coraggio e il nostro augurio che tu possa superare presto questo momento difficile».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA