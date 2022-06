Frattesi già a Roma: per ora in spiaggia a Ostia, ma aspetta la chiamata giallorossa

Una tappa a Roma, anzi al mare di Ostia precisamente al V-Lounge dove lo hanno riconosciuto in molti chiedendogli quanto manca per vederlo in maglia giallorossa.

Davide Frattesi aspetta la fumata bianca prima di partire per le vacanze dopo gli impegni in Nazionale. Il centrocampista, di ritorno dalla Germania, si è fermato nella capitale dove la Roma è pronta a riportarlo in maniera stabile.

La trattativa col Sassuolo è a buon punto e prevede il ritorno del centrocampista di Fidene per una somma totale di 18 milioni ammortizzata dalla percentuale del 30% da scontare e dall’inserimento di due giovani tra Volpato, Felix, Tripi e Falasca. Proprio di quest’ultimo aspetto stanno parlando Roma e Sassuolo. Frattesi freme per firmare il contratto da 2 milioni a stagione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 18:37

