Frattesi all'Inter: è ufficiale. Firmato un contratto di 5 anni: al Sassuolo 27 milioni di euro più Mulattieri

Ora è ufficiale, Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter: lo ha annunciato il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito. «Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto», si legge nella nota con cui l'Inter ha confermato l'accordo con il Sassuolo. «Ora Davide è atteso da una nuova sfida, a tinte nerazzurre: Frattesi la affronterà come sempre a viso aperto», le parole della società. Il giocatore, che ha firmato un contratto di 5 anni, costerà 27 milioni in totale tra prestito e obbligo di riscatto. Al Sassuolo andrà anche l'attaccante classe 2000 Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni.

Vincenzo D'Amico, puntata speciale di “Quelli che hanno portato il calcio a Roma“ con Guido De Angelis a Radiosei. Ospiti i figli Matteo e Nicolò

L'operazione per l'acquisto di Frattesi si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo (e non diritto, come inizialmente comunicato dall'Inter e in seguito modificato sul sito) di riscatto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA