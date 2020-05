Franco Baresi, 60 anni con il Milan nel cuore. Lo chiamavano "el Piscinin" e dava ordini a Rivera

Lo chiamavano el Piscinin (il Piccolino), ma di piccolo aveva solo quel soprannome. Franco Baresi domani compie 60 anni. Del Milan è stato un leader carismatico. Quella maglia rossonera indossata sette giorni su sette. Dall'età di 14 anni fino al primo giugno 1997, ultima partita con il Diavolo: 20 anni in prima squadra, dal giorno del suo debutto, 15 consecutivi da capitano.



Baresi è stato il Milan fatto persona dopo Gianni Rivera e prima di Paolo Maldini. Lui il Diavolo lo vive tutt'ora, che nel club è dirigente. Di lui Franz Beckenbauer disse: «È il mio erede».

Con Rivera, ormai al crepuscolo della carriera, si ricorda un episodio durante un'amichevole a Treviso, quando Baresi richiamò Sua Maestà Gianni in copertura: l'ex Golden Boy lo ammazzò con lo sguardo, ma poi chiuse i copertura, come chiedeva la nuova stella nascente rossonera. Lanciato da Liedholm (proprio come Paolo Maldini qualche anno più tardi), ha attraversato inizialmente i dolori di un Milan dapprima retrocesso per illecito (1980), l'anno dopo della sospirata Stella, poi sul campo (1982). La corte spietata di Polo Mantovani patron della grande Samp: lo voleva con Vierchowod in blucerchiato. Ma el Piscinin rimase fedele al suo Milan. E divenne proprio leader di quella squadra di invincibili: prima con Arrigo Sacchi, poi con Fabio Capello.

Dell'Arrigo da Fusignano, Franchino (all'anagrafe è così) disse dopo i primi allenamenti a Milanello nell'estate dell'87: «Questo è pazzo: o vinceremo tutto, oppure durerà poche settimane...». Sappiamo tutti com'è andata. E pensare che l'Inter, qualche anno prima, l'aveva scartato per il suo fisico fragile...

Baresi è diventato negli Anni 80 e 90 il libero più forte al mondo. Parola di Pelè: «In Brasile sarebbe una grandissima star», disse di lui O' Rey. Soffre nel vedere il suo Milan in queste condizioni: «Ma torneremo a vincere». Ne è certo: «Magari prima di quanto possiamo pensare e sperare in questo momento».

Sta di fatto che la sua maglia, la numero 6, è stata ritirata dopo il primo giugno 1997. I tifosi rossoneri, nell'anno del centenario (1999) lo hanno eletto il milanista del secolo, davanti a un certo Gianni Rivera. Con il Milan ha vinto tutto, in Italia, in Europa e nel mondo. Con la Nazionale è stato tra i Mundial spagnoli, ma davanti aveva Gaetano Scirea e pure non un grande feeling con Enzo Bearzot, che lo vedeva più come mediano piuttosto che libero.

Poi le illusioni azzurre con le notti magiche diventata tragica a Napoli al cospetto dell'aversario più forte, Diego Maradona, in Italia 90 e gli stessi rigori beffardi in Usa 94, conl titolo andato al Brasile. Auguri, Piscinin, cuore rossonero. Batte forte, sempre.

