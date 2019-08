Franck Ribery alla Fiorentina, la traduttrice francese conquista Twitter: «È bellissima»

Avrei un messaggio per la traduttrice di #Ribery: SPOSAMI — Scion P (@mirabeack) August 22, 2019

Uscite subito il nome della traduttrice di Ribery.

Grazie. — Diego Mazzieri (@Diego__Die) August 22, 2019

Ma chi è la traduttrice di #Ribery? 😍😍😍 — PaTos (@Pa_Tos83) August 22, 2019

Vorrei una presentazione di #Ribery al giorno fino al termine del campionato.

Con la stessa traduttrice.

Grazie. — Carlo Cattaneo (@_MagliaNera_) August 22, 2019

Giovedì 22 Agosto 2019, 18:14

è sbarcato allae nel pomeriggio di giovedì è stato presentato alla stampa e ai tifosi viola: ma durante la conferenza stampa non è stato solo lo 'Scarface' francese ex campione del Bayern Monaco ad attirare le attenzioni degli appassionati.Seduta al suo fianco c'era infatti la traduttrice francese assoldata per mediare tra il francese e i giornalisti: una ragazza bruna con gli occhi chiari che ha subito conquistato i consensi dei social. In pochi minuti, decine di utenti su Twitter si sono chiesti chi fosse quella ragazza stupenda seduta a fianco del francese: tanto bella quanto brava, veloce e spigliata nel tradurre tutto ciò che Ribery ha detto durante l’attesissima conferenza. E c'è qualcuno che si propone addirittura di convolare a nozze con lei.