La maglia di Messi come zerbino fuori dal pub: «Pulitevi i piedi prima di entrare». L'ira degli argentini

di Redazione web

In Francia devono ancora digerire la sconfitta contro l'Argentina durante i Mondiali in Qatar. Un pub francese infatti, ha esposto la maglia di Messi all'entrata e, con tanto di cartello, ha chiesto ai clienti di pulirsi per bene i piedi prima di entrare. I tifosi di tutto il mondo sono indignati.

Francia, Macron sotto attacco per i viaggi in Qatar costati oltre 501.000 euro

Mondiali, un mese di imprese: da Messi al Marocco, dalla protesta dei tedeschi al primo arbitro donna

Totti, Del Piero e Materazzi ai Mondiali in Qatar: la gag dei campioni azzurri è esilarante

La vicenda

Nel calcio c'è chi vince e c'è chi perde e anche se si perde una finale mondiale bisogna saperlo accettare e andare avanti. Cosa che evidentemente i proprietari di un pub francese, che hanno utilizzato la maglia di Messi come zerbino, non sono ancora riusciti a fare.

I tifosi argentini si sono ribellati sui social, ma in realtà non solo loro. La divisa infatti, non è la numero 10 che La Pulce indossa con l'Argentina, ma la maglia numero 30 che Messi veste con il Psg.

Il tweet di Puyol

Tra i numerosi commenti di indignazione (sia dei tifosi argentini che di quelli del club parigino), è apparso anche il tweet di uno dei migliori difensori della storia del calcio: Puyol. L'ex giocatore scrive: «Leo torna subito a Barcellona».

Una camiseta de Messi tirada en el suelo de la entrada de un bar en Francia. Leo vuelve a Barcelona ya. pic.twitter.com/K4t1TJ5DUp — Puyi (@_PUYlFCB) December 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA