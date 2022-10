Francesco Valdiserri, la Roma lo saluta: la foto sulla schermo e l'applauso dell'Olimpico. Tutta la famiglia ospite in tribuna

di Redazione Web

Francesco Valdiserri è morto travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. A soli 18 anni la sua vita è stata spazzata via e in molti hanno voluto ricordarlo. Francesco è stato investito a Roma su via Cristoforo Colombo da un'auto pirata, guidata da una donna con patente ritirata e risultata positiva ad alcol e cannabis. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati, ce n'è stato uno speciale. Quello di Francesco Totti, idolo dei genitori Luca e Paola, che nel 2003 avevano deciso di chiamare il figlio come il calciatore della Roma. Ma oggi è arrivato anche il saluto del suo stadio: l'Olimpico di Roma.

Il saluto di Roma

Prima della lettura delle formazioni, in attesa dell'inizio della partita Roma-Napoli, la Roma ha ricordato il ragazzo con un annuncio e la foto sullo schermo. Lo speaker ha chiesto l’applauso di tutto lo stadio. Spontaneo e gigantesco quello dei tifosi giallorossi, mentre dallo spicchio dei tifosi del Napoli sono arrivati cori contro la Roma che sono stati immediatamente sommersi di fischi.

La famiglia all'Olimpico

Ma non finisce qui. La famiglia di Francesco Valdiserri, da sempre giallorossa, è stata invitata dalla Roma. Papà Luca, mamma Paola e la sorella sono ospiti della società in tribuna per assistere a una partita in ricordo del loro Francesco.

