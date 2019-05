Francesco Totti al torneo di futsal in Kuwait, l'epic fail degli organizzatori: al suo ingresso parte l'inno sbagliato

De Rossi, gli audio whatsapp sul contratto a gettone

#Totti fa il suo ingresso all’#alroudantournament in #Kuwait, ma la canzone che lo accoglie è l’inno di Forza Italia 🤔 pic.twitter.com/nCXYWf2MHj — il Romanista (@ilRomanistaweb) 16 maggio 2019

Giovedì 16 Maggio 2019, 17:36

Insieme all'ex compagno di squadra nella Roma Vincent Candela,è senza dubbio uno degli ospiti più attesi all', un torneo di futsal che si svolge in. L'ex capitano giallorosso, infatti, ha deciso di partecipare alla 40ª edizione del torneo, ma al momento del suo ingresso c'è stato un vero e proprioda parte degli, probabilmente non notato dagli spettatori, a differenza degli utenti italiani che hanno visto il filmato sul web.Al momento di entrare in campo, prima di ricevere una calorosa ovazione dagli spettatori impazziti per poter ammirare dal vivo un ex campione come, dagli altoparlanti del palazzetto dove si svolge il torneo è partito l'. Molto probabilmente, gli organizzatori volevano far suonare l'inno di Mameli o un'altra canzone direttamente riferibile all'Italia, ma qualcosa è andato storto...