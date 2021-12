Francesco Totti verso il ritorno in società: un ruolo di rappresentanza nella Roma?

Un ritorno atteso. Quello all'Olimpico di sicuro, ma non è escluso un altro ancora più importante per Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso era in tribuna stasera, ospite della Digitalbits (sponsor ufficiale della Roma legato ai bitcoin) ma proprio vicino ai Friedkin e quindi non in tribuna sponsor per assistere alla sfida con l’Inter a due anni dall’ultima volta. Un ritorno applaudito e osannato dai tanti tifosi presenti per i quali nelle prossime ore potrebbe esserci una clamorosa sorpresa.

Totti all'Olimpico dopo due anni di assenza per Roma-Inter. L'accoglienza da brividi dei tifosi giallorossi: «Bentornato a casa»

Totti, infatti, potrebbe tornare in società magari in un ruolo di rappresentanza nel main sponsor secondo più di una voce al momento smentita però dalla società. Francesco stasera cenerà con i Friedkin, dopo la brutta figura della sua Roma con l’Inter. Quella che lo aspetta da tempo a braccia aperte. Quella allenata da quel Mourinho che per lui nutre enorme stima da tempo. Ulteriore indizio lo striscione apparso in Sud che preannuncia anche un altro possibile ritorno futuro: "Totti e De Rossi simboli del popolo romanista. Bentornati a casa".

