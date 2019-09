Falcao jr. e la foto con Francesco Totti: «È il nostro Re, incontrarlo un'emozione unica»

Venerdì 6 Settembre 2019, 19:42

Mettiinsieme e la foto fa subito sobbalzare e palpitare di emozioni i cuori giallorossi. L'incontro, casuale, in una serata romana di fine estate, al ristorante La Villetta, in zona Aventino.il figlio di Paulo Roberto, il fuoriclasse brasiliano della Roma campione d'Italia nel 1983, quella di Liedholm (in panchina), Di Bartolomei e Bruno Conti per intenderci.: «Avevo già incontrato Francesco tanti anni fa, ero emozionato allora come l'altra sera. Mi trovavo al ristorante per festeggiare l'anniversario di matrimonio con mia moglie quando casualmente ho visto Totti. Ci siamo salutati e abbiamo chiacchierato un po'. Francesco è stato gentile, come sempre».Giuseppe, che ha postato la foto dell'incontro con Totti sul proprio profilo Instagram, stravede per Francesco, come tutti i tifosi della Roma (e non solo): «Lui è paragonabile a un Re, il nostro Re». Di calcio e della Roma, assicura Giuseppe, non sì è parlato. Sarà vero? Comunque una domanda sul pallone sorge spontanea. Totti e Falcao insieme come avrebbero giocato ? «Sono stati i due giocatori più forti della storia della Roma, sarebbero stati insuperabili». Una squadra con un numero 10 (Francesco Totti) e un numero 5 (quello di Paulo Roberto Falcao) da leggenda.