Francesco Totti su Dazn, elogia Mourinho e difende Pellegrini: «Ci siamo sentiti, ecco cosa gli ho detto»

di Redazione Web

L'ex capitano della Roma Francesco Totti è l'attesissimo ospite di SuperTele - con Pierluigi Pardo su Dazn - nel post partita di Atalanta-Roma, finita 3-1 per i nerazzurri. «In Europa si viaggia in un certo modo, in campionato ci sono anche risultati negativi. Questa sconfitta permette all'Atalanta di rifarsi sotto per la Champions e si complica un po' il cammino: speriamo per tutti noi tifosi che possa arrivare tra le prime quattro», ha esordito Totti.

Totti su Dazn, cosa ha detto

«L'Atalanta di Gasperini ha qualità, grande intensità, pressano alti, cercano di farti sbagliare il più possibile, e quando ripartono in 4-5 sono difficili da prendere», ha detto Totti elogiando i nerazzurri. «Nel calcio esistono questi errori, Rui Patricio di partite ne ha salvate tante ed è un portiere di livello internazionale», ha aggiunto difendendo il portiere portoghese, che ha di fatto regalato il 3-1 a Koopmeiners pochi minuti dopo il gol della speranza di Pellegrini.

Totti, il botta e risposta con Mourinho

«Dopo le sue parole sono ancora più fiducioso che con lei al timone possiamo arrivare lontani, sono fiero della squadra e di ciò che ha detto lei e noi tifosi vi incitiamo sempre di più», ha detto poi Totti rivolto a Jose Mourinho, in collegamento per l'intervista post match. «Non darmi del lei, dammi del tu: grazie per le tue parole, miracoli non ne possiamo fare ma un miracolo c'è, è quest'empatia tra questa squadra e i tifosi. All'Olimpico e fuori, la gente capisce i principi di questa squadra», la risposta di Mou.

Gli elogi al Napoli di Spalletti

«Questa è stata una stagione diversa dalle altre. Tutti si lamentavano che il calcio italiano non andasse avanti nelle coppe, e quella di quest'anno è stata la miglior risposta: spero che almeno una riesca a portare a casa un trofeo», ha detto ancora Totti. «Il Napoli? Non pensavo potesse arrivare fino alla fine, e invece ha ucciso tutti: non c'è stata una squadra competitiva come loro. Un plauso a squadra, società e allenatore».

Totti difende Pellegrini

Totti ha poi difeso il capitano Lorenzo Pellegrini, rivelando di essersi sentito con lui nei giorni scorsi dopo il rigore sbagliato col Feyenoord. «Ci siamo detti tante cose in privato, lui le ha recepite: sta dimostrando tutto il suo valore come giocatore e come uomo. Noi tifosi siamo contenti di lui, io gli faccio i complimenti anche se abbiamo perso», dice Totti. «Per me è un onore anche solo incrociare il suo sguardo, ogni parola che dice per me è importante: ci siamo sentiti quando le cose non andavano, è stato importante per me e penso che si stia vedendo. Riesce a continuare a essere il capitano e un punto di riferimento per la Roma e per me», la risposta di Pellegrini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 23:37

